Review: AOC AGON PRO AG274FZ monitor

Terwijl we met de current-gen definitief in het 4K tijdperk zijn beland, is de Full HD resolutie nog verre van dood. AOC bewijst dit met de AGON PRO AG274FZ monitor!

Het is een discussie in de gamewereld waar we voorlopig nog niet vanaf zijn: fideliteit versus performance. Hoewel wij onze ogen graag strelen met een 4K resolutie, resultaat dit vaak in een performance hit voor de meeste PC’s. Er zijn daarom veel gamers die nog steeds prefereren om te spelen in een lagere resolutie, om zo een hoog mogelijke FPS te halen. Dit zijn vaak de spelers die meedoen aan competitieve shooters zoals Counter-Strike en Call of Duty, waarbij elke fractie van een seconde telt. Dit scherm van AOC richt zich op deze markt met een Full HD resolutie en een 260Hz paneel, om de game zo soepel mogelijk voor je ogen te krijgen en jou net het extra voordeel kan geven in online matches. Niet alleen dat, het scherm heeft ook functies als HDR en Freesync premium. Hoe hebben wij het scherm ervaren?

Uit de doos

De AG274FZ wordt geleverd met de nodige kabels, zoals een DisplayPort- en HDMI-kabel, maar ook een installatie CD voor de nodige drivers (die overigens ook van hun website te installeren zijn). Het scherm is degelijk ingepakt en ook makkelijk en veilig eruit te halen. De verpakking voelt niet erg premium aan, voor degene die daar gevoelig voor zijn. De assemblage van het scherm is uiterst eenvoudig: je schuift het scherm op de stevige poot, je draait een bout vast aan de onderkant en klaar is kees. Dit is één van de meest eenvoudige schermen die ik ooit heb moeten opstellen, waar ik zelf blij mee ben.

Als het scherm eenmaal in elkaar zit, merk je dat het makkelijk bedienbaar is. Je kan het scherm simpel kantelen, draaien en in hoogte verstellen, zonder daar een speciale knop voor in te drukken of veel kracht te zetten. Het voelt allemaal erg stevig en robuust aan, iets wat prettig aanvoelt voor een redelijk lomp persoon als ik.!

De looks

De monitor ziet er stoer uit; de look is erg minimalistisch, met een zwarte biels aan de onderkant en een dunne rand aan de zijkanten en bovenkant. De metalen poot zelf is in een driehoekvorm en ziet er zeer robuust uit. Het voelt erg modern aan, gezien de huidige trend qua woninginrichting, waarbij metalen, zwarte frames vaak als decor worden gebruikt. De poot aan de achterkant doet mij erg denken aan de andere AGON-monitoren van AOC en ziet er ook keurig uit, al zal het rode bovenstuk niet bij iedereen in de smaak vallen.

Wat ik echter niet begrijp is de bedenkelijke RGB-strip. Mijn afkeur voor RGB daargelaten, is het totaal niet zichtbaar als je het apparaat in gebruik hebt. Je moet het scherm helemaal naar boven schuiven en dan bukken, mocht je de strip aan de onderkant van de monitor willen zien. Ik krijg hierdoor het idee dat AOC niet heel zeker was van deze aankleding en het daarom ietwat verborgen heeft, wat het juist een meer opzichtige keuze maakt.

Verder projecteert het scherm het AGON-logo op jouw bureau, wat er best chique uit ziet. Het doet mij nog het meeste denken aan het portier van een luxe auto, waarbij het logo van de bolide op de grond te zien is. Je kan dit logo – en de RGB – naar eigen smaak aanpassen, of geheel uitzetten. Je kan dit doen met een multifunctionele knop aan de achterkant, aangezien er geen knoppen aan de voorkant te zien zijn. Deze is makkelijk te vinden en te bedienen. In het verleden heb ik mijn ergernis geuit over de onhandige knoppen van de AOC-monitoren, maar dit probleem lijkt niet te spelen bij deze AGON-monitor.

Aansluitingen

De AOC AGON PRO AG274FZ heeft twee HDMI-aansluitingen, die beide HDMI 2.0 zijn. Dit klinkt wellicht teleurstellend voor de kenners, maar dit is het allerminst. HDMI 2.1 is vooral voordelig voor VRR en voor het spelen in 4K 120FPS, wat in beide gevallen onnodig is op deze manier. Immers, er is AMD FreeSync Premium aanwezig en het gamen op deze manier gebeurd in FullHD resolutie, iets wat HDMI 2.0 prima aan kan. Verder zijn er ook twee DisplayPort aansluitingen te vinden. Je kan dit scherm makkelijk aansluiten in een multimonitor aansluiting, iets wat ik voor deze review ook heb gedaan. Ook niet te vergeten zijn de vier USB 3.2 aansluitingen, zodat jij jouw USB apparatuur kan aansluiten op jouw monitor. Dit is fijn voor degene die een opgeruimd bureau willen hebben!

260Hz en AMD FreeSync Premium

Hoewel verschillende websites de monitor afschilderen als een 240Hz scherm, kan je het scherm zetten op 260Hz. De meeste gamers zullen 240Hz prefereren, maar de keuze voor meer is er wanneer je dit wil. Het resulteert in een ongelooflijk soepele ervaring voor de ogen. Zelfs wanneer je niet de 240Hz aantikt, zorgt dit 27 inch paneel ervoor dat er geen haperingen of artefacts te zien zijn.

Dit is in combinatie met de AMD FreeSync Premium, die keurig werkt. Dit is een vervanger voor V-sync als je een grafische kaart van AMD hebt, wat ervoor zorgt dat het aantal hertz van jouw monitor gesynchroniseerd wordt met de framerate die jouw spel behaald. In essentie zorgt dit ervoor dat er geen ‘tearing’ (scheuren) te zien is als je veel plotselinge bewegingen maakt in jouw game (bijvoorbeeld bij het roteren van de camera). V-Sync is inmiddels al flink verouderd en zorgt ook nog eens voor input delay, wat voor gamers die elke nanoseconde nodig hebben ‘not-done’ is. Voor de mensen met een grafische kaart van GeForce, wees niet getreurd: er zijn ook manieren om AMD FreeSync draaiend te krijgen op een GeForce kaart.

Paneelkwaliteit

Het paneel zelf is mat en heeft een anti-glans laag, zodat het niet schittert wanneer er licht op schijnt. Ook is er side-light in plaats van backlight, wat fijner is voor de ogen als je in het donker speelt. Dit is ook beter voor jouw energierekening, aangezien backlight veel stroom vergt in verhouding tot sidelight. Waar dit scherm wel tegenaan loopt is de pixeldichtheid, die 82 is. Voor een scherp beeld moet deze tussen de 90 en de 100 liggen, waarbij 80 het minimum is voor een fijne ervaring. Hoewel het niet opvalt tijdens het gamen, merk je dit wel als je langdurig naar een vast beeld staart, zoals bijvoorbeeld tijdens het werken in Windows. Dat gezegd hebbende, dit is een gaming monitor en niet een werk monitor!

Verder heeft het paneel een 1ms responstijd, wat er voor zorgt dat er nauwelijks inputlag is (de tijd dat jij een knop indrukt en dat er iets gebeurd op jouw scherm) en dat de beelden zo soepel mogelijk in elkaar over gaan. Dit is erg belangrijk voor het doel van dit scherm, aangezien je wil dat er zo min mogelijk inputlag is.

HDR400

HDR is een lastig onderwerp voor velen, zeker als we dieper duiken op alle verschillende merken die er te vinden zijn. De meest standaard HDR merken die wij kunnen zijn HDR10 en DolbyVision. HDR400 is weer een afgeleide hiervan en is eerder een keurmerk dat het scherm HDR aan kan. HDR400 staat meestal niet in een goed daglicht, omdat de 400 staat voor het aantal nits (helderheidsniveau). 400 is het minimaal aantal nits wat een monitor moet hebben om zichzelf een HDR-label te mogen geven.

Ik denk zelf dat deze monitor van AOC de HDR prima portretteert, maar niet meer dan dat. Dit kom omdat het ook om een LCD scherm betaamt; HDR komt vaak beter uit de verf op een OLED of QLED monitor. Ik moet daarbij wel zeggen dat vooral de kleurrijke games wel profijt hebben van de HDR in dit scherm: games als Sea of Thieves en Sifu zien er prachtig uit en lopen als een zonnetje, zelfs op mijn medium-end PC.

Conclusie

Het scherm ziet er zeer degelijk uit en voelt robuust aan, waardoor ik wel het gevoel heb dat er een scherm van goede kwaliteit op mijn bureau staat. Voor mij had AOC niet extra hip hoeven te doen met de RGB strip en het projectielogo, maar dit kan je gelukkig zelf uitzetten. Houdt er echter wel rekening mee dat AOC op een aantal vlakken heeft beknibbeld om de prijs laag te houden, zoals het instapniveau HDR en de lage pixeldichtheid. Wil jij echter zoveel mogelijk FPS halen uit jouw games en weegt dit zwaarder dan de pixeldichtheid of de resolutie van jouw scherm, dan is de AOC AGON PRO AG274FZ een zekere aanrader voor je!

Uitgever: AOC

Adviesprijs: €465,-