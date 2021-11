Review: Age of Empires IV – voor strateeg en geschiedenisfanaat

Ik vond geschiedenis altijd razend interessant op school. Het ging over veldslagen, oorlogen, bijzondere ontdekkingen en het ontstaan van de mensheid. Gelukkig had ik ook een goede docent die op een leuke manier kon vertellen. Ik vulde mijn geschiedenislessen toen aan met games als Age of Empires II. Dat Age of Empires IV direct mijn aandacht trok was dan ook geen verrassing. Nog blijer was ik toen ik voor een review met de game aan de slag mocht. Is het nog net zo’n interessante geschiedenisles als vroeger?

Microsoft gaat met Age of Empires IV wederom diep de geschiedenisboeken in. Niet helemaal naar de allereerste jagers en verzamelaars, maar naar de Engelse en Franse van begin afgelopen millennium. Hoe hebben de koningen en vorsten elkaar het leven zuurgemaakt? Waren het wel altijd vorsten of zijn er ook andere die een poging hebben gedaan om het regeren op zich te nemen? Degene die vroeger hebben opgelet op school zullen de belangrijkste veldslagen en gebeurtenissen misschien wel herkennen, maar we krijgen ook een hoop kleinere, invloedrijke momenten te zien uit de geschiedenis van de Franse en Engelse (en meer).

Verhalenderwijs wijzer worden

De speler wordt op een leuke manier meegenomen naar het verleden. Je krijgt niet enkel droge informatie voorafgaand aan het naspelen van de gebeurtenis. Ontwikkelaars Relic Entertainment en World’s Edge brengen op een erg interessante en moderne manier de geschiedenis tot leven, waar ik erg van kon genieten. Ik slurpte de informatie over de betreffende veldslag op en kreeg er al meer interesse in. Ze tonen de echte locaties van de veldslagen in mooie drone-beelden en brengen het tot leven met CGI. Telkens een leuke introductie voor de te spelen gevechten.

En dan begint het; je krijgt zelf de controle over de (uiteindelijk) grote legers. De verhalende-modus van Age of Empires IV is niet simpelweg legers bouwen met het bijbehorende volk en vervolgens in een enkele, gigantische aanval je vijand te vermorzelen. Nee, je gaat op hele gerichte manieren te werk. Denk aan het onderscheppen van goederen van je vijand, kleine aanvallen lanceren op mijnen buiten de stadsmuren en het op tactische wijze stapsgewijs uitschakelen van de vijandige legers. Leuk hieraan dat je ook veelal een eigen manier kunt bedenk hoe je dit doet. Je krijgt echt wel suggesties, maar als jij het via een andere route, met alleen boogschutters of trebuchets wilt doen, prima! Ga je toch voor een leger vol ruiters, ben je net zo goed niet te stoppen. Het mogen trekken van je eigen plan nodigt ook uit om hierin te experimenteren, zolang je je einddoel maar behaalt!

Mocht je nu absoluut geen zin hebben in deze gortdroge geschiedenis met veldslagen tussen Henry 1 tot en met 7 en William 12 tot en met 16, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om direct door te gaan naar de multiplayer, of ‘skirmishes’, om daar je strategische ei kwijt te kunnen. Je mist in principe niks aan het overslaan van de campaign, geen bijzondere personages, geen aparte kostuums of andere informatie dan de echte geschiedenis. De nieuwe spelers onder ons zullen hier echter wel op een toffe manier kennis kunnen maken met wat Age of Empires precies is en hoe je het kunt spelen.

Veelal eigen, met een mespuntje hergebruik

Als je de eerdere versies hebt gespeeld dan zul je snel de overeenkomsten met het tweede deel herkennen, en ook hoe anders het is dan het derde deel. Logisch ook, gezien het tweede deel veel populairder is (nog steeds) ten opzichte van het derde deel. Ik moest erg opletten of dit ook daadwerkelijk zo was, of dat het enkel mijn gevoel leek. Op sommige momenten leek het namelijk meer een moddervette remake van het tweede deel dan een volledig nieuwe game. Niets is echter minder waar. Men heeft wel voortgeborduurd op de engine van het tweede deel, maar er is meer dan genoeg aan veranderd wat het vierde deel een eigen game maakt.

Ik benoemde in het vorige hoofdstuk al dat het een interessante en leuke manier heeft van het vertellen van de geschiedenis, en hoe je er in de verhalende missies doorheen loopt. Het is in de het RTS-genre zeker niet de eerste keer dat je op deze manier door een verhaal loopt, we zagen dit namelijk ook al in het derde deel. Het is het toevoegen van de uitgebreidere geschiedenisles, zowel tijdens het spelen als voor en na de pot, die het unieker maken.

Hoewel ik zelf erg zoekende was naar hoe ik ze het beste kon spelen, heeft de ontwikkelaar een spannende wending genomen met de bijvoorbeeld de Mongolen. In plaats van starten met een gebruikelijke town center ga je als heuse nomaden te werk. Dit houdt in dat je je kamp ten alle tijden kunt oppakken en kunt verplaatsen, al je bijbehorende gebouwen inbegrepen. Het is een supertof idee; je bouwt snel een klein leger op en rooft de grondstoffen rondom je kamp leeg en pakt je biezen. Je vijand(en) is/zijn continu naar je opzoek omdat je niet op dezelfde plek blijft en kunt ze zodoende telkens op het verkeerde spoor zetten, zeker als je na verloop een extra kamp opzet, die je als aas kunt gebruiken. Je kunt er alle kanten mee op en zo had ik ook verschillende ideeën, maar ze pakte helaas niet altijd goed uit. Je kamp beweegt, zeker als deze wat groter is, niet al te snel. Kom je dus per ongeluk een aantal vijanden tegen kan het maar zo zijn dat ze je omver walsen voor je ergens veilig bent gesetteld. Je kunt er van houden of niet, ik vind het een tof idee en hoop dat er in de toekomst meer soortgelijke volken worden toegevoegd, die het nét iets anders doen.

De herkenbare speelstijl van het tweede deel komt ook weer terug in de algehele gameplay. Denk daarbij aan het opbouwen van je dorp/stad, het bouwen van je legers en het onderzoeken van nieuwe bepantsering en wapens. Het voelt lekker vlot aan. Je selecteert makkelijk gebouwen en plaatst deze met een enkele klik. Je kunt eenvoudig je nieuwe dorpelingen aan klusjes toewijzen of je legers op de juiste plaatsen krijgen. Het werkt soepel en gemakkelijk, wat erg fijn is. Geen logge, in slow-motion bewegende manschappen of houthakkende dorpelingen, maar vlotte animaties. Dit vind ik zelf erg fijn, zo is het makkelijk om je aandacht er bij te houden en geeft continu het gevoel dat je midden in een spannend pot zit, of je nu online speelt of tegen de eenvoudigste AI.

Strategie op en top en flop

Elk potje die ik speel probeer ik anders aan te pakken. De ene keer wil ik met een arsenaal aan bepantserde (kruis)boogschutters en speermannen te werk gaan, de andere keer hoop ik op een vijandig fort aan het water, zodat ik mijn vele galjoenen kan gebruiken om een overwinning vanaf de zee te garanderen. En dat vind ik altijd zo leuk aan Age of Empires, en ook aan dit vierde deel; verzin maar een bijzondere tactiek, en de kans is groot dat het wel werkt.

Een belangrijk onderdeel van een strategie-game, en ook van of je tactiek werkt of niet, is hoe de AI van je troepen en de computergestuurde vijand reageert: lopen je legers niet als debielen door elkaar heen, gaat je vijand of teamgenoot wel slim te werk, of is het een hoog kip-zonder-kop gehalte. Laatstgenoemde zal voor de speler die enkel online tegen anderen speelt minder uitmaken, maar hoe de kleine digitale soldaatjes zich gedragen natuurlijk wel. Een kort antwoord heb ik hier niet op, het geeft me namelijk gemixte oordelen. Je merkt direct dat ze een upgrade hebben gehad, zo lopen je troepen niet telkens door elkaar om dan weer in formatie te gaan staan, om direct bij je volgende commando in paniek rond te rennen tot ze weer goed staan. Ze gaan perfect in jouw gewenste formatie al marcherend op hun doel af. Treuzelende dorpelingen die in de buurt staan van een nieuw geplaatst bouwwerk willen direct een goede indruk achterlaten op de grote baas en schieten te hulp. Kleine dingen die de ervaring beduidend beter maken. Maar er is ook zeker frustratie.

Zodra ik door heb dat ik aan de winnende hand ben en een aantal kleinere aanvallen heb gelanceerd vind ik het tof om met een groot leger mijn vijand van de kaart te vegen. Mijn barracks en archery range draaien een tijdje overuren en dan is het grote moment daar; een spannende mars richting de sterke stadsmuren waar ik doorheen moet zien te komen. Eenmaal aangekomen geef ik een aanvalscommando op de poort zodat de katapults op de poort vuren en mijn boogschutters de vervelende boogschutters op de stadsmuur omver werken, maar nee, ze vallen een stuk muur verderop aan. Nadat ik verschillende keren opnieuw de groep boogschutters heb geselecteerd en één voor één de manschappen op de muur heb aangeklikt, de rest van mij leger vergetende, ben ik van dat gespuis af. Maar dit is natuurlijk onhandig. Er wordt je aangeleerd in het begin dat je middels een algemeen attack-command je troepen gemakkelijk kunt laten aanvallen in een bepaald gebied. In theorie handig, in de praktijk betekend dit soms dat een x-aantal van je sterke troepen tegen een nietszeggende boerderij staan aan te slaan terwijl de rest wordt gesloopt door ruiters en speermannen. Mooi kak.

Ben je nu een echte professional en speel je al sinds 1993 Age of Empires, dan zul je nu vast denken “wat een prutser, je moet natuurlijk troepen onder de toetsen control+1 tot en met 9 vast zetten en per onderdeel aanvallen” enzovoort enzovoort. Volledig mee eens. Als je veel oefent en handig wordt met de vele ‘hot-keys’ die Age of Empires IV bied dan zou je dit probleem kunnen tackelen. Ware het niet dat lang niet iedereen de tijd heeft om zo goed te worden of zo goed wilt worden. Soortgelijke issues zouden niet verholpen moet worden door een bizarre hoeveelheid uren in een spel te stoppen. Desondanks toveren de knullige soldaten ook vaak genoeg een glimlach op mijn gezicht, als ze opnieuw een willekeurige muur verkiezen boven het aanvallen van koning Henry 38.

Anno 2021

Al deze wijzigingen zijn natuurlijk tof, en het is bovendien super dat de gameplay lekker vlot in elkaar steekt en veel opties bied. Maar is de game anno 2021 nog wel goed genoeg? Kan het mee met andere titels binnen het genre, of blijft het in de schaduw van diens succesvolle voorgangers staan.

Het grafische aspect van een strategie-game vind ik altijd lastig beoordelen. Het misschien minder mooi dan de gemiddelde singleplayer die we vandaag de dag zien, maar die games hoeven ook niet een honderdtal kleine knokkende soldaten op je scherm te toveren, met alle unieke bepantsering en wapens van dien. Als je dat in je achterhoofd houdt en de game goed bekijkt, ziet het er meer dan prima uit. Er is mooi lichtval, de schaduwen doen het goed en er is voldoende detail aanwezig om vanaf het oogpunt vanuit de lucht een mooie game te zien. Zoom je echter in, kan het wel eens voorkomen dat je details mist en denkt aan een game van een aantal jaar geleden.

Age of Empires IV weet erg te verassen op veel onderdelen, maar ik mis wel enige variatie in de speelmodus. Je hebt een aantal scenario’s die je kunt bespelen die het wat uitdagender maken. Zo is er een uitdaging waarbij er een dik bos tussen jou en de vijand ligt. Je wilt hier zo snel mogelijk doorheen hakken om én meer grondstoffen te vergaren, én om je vijand voor te zijn met een aanval. Zo zijn er nog meer, maar na een enkele keer is dit ook wat duf. Er zijn nog een aantal opties om te variëren met win-condities, zoals alle belangrijke gebouwen vernietigen of de heilige plekken veroveren en in bezit houden, maar je komt al gauw uit op een ‘normaal’ potje waarbij je simpelweg je vijand vernietigd.

Nu hoef ik geen Battle Royale in een historische strategiegame als Age of Empires te zien, maar had het niet mooier kunnen zijn als Relic Entertainment en World’s Edge iets nieuws hadden toegevoegd? Misschien een Warcraft-achtige focus op één of meerdere helden (Henry en William etc.) of Capture the Flag-achtige praktijken. Of soortgelijke gamemodes werken in een strategiegame weet je natuurlijk niet, maar in bijvoorbeeld Warcraft waren juist alle custom games zo tof.

Verdict

Man-o-man wat heb ik weer genoten van de eindeloos leuke potjes, zowel online (tegen vrienden) of tegen de AI. Het bracht een hoop uitdaging, een hoop frustratie maar vooral wederom een hoop plezier. Er had absoluut meer in kunnen zitten, maar wie weet wordt er nog van alles toegevoegd op en later moment. Voor nu had ik in ieder geval graag meer mogelijkheden gezien, evenals iets meer audiovisuele foefjes om het nét iets meer naar 2021 te tillen. Desalniettemin is dit een heel solide game die een beetje strategie fan meer dan genoeg voldoening zal geven, of je nu speelt voor de competitieve kant, of de toffe geschiedenislessen.