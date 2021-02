Returnal-trailer toont planeet Atropos

Returnal is misschien wel uitgesteld, dat betekend niet dat we perse lang hoeven te wachten op nieuwe beelden! Ontwikkelaar Housemarque geeft ons een impressie van de planeet Atropos in een toffe trailer.

In de trailer krijgen we een kleine sfeerimpfressie van de planeet Atropos, welke erg speciale eigenschappen heeft. Als eerst zien we een bosachtig gebied waar de overblijfselen van een oude beschaving. We zien elders op de planeet een rode landschappen die doen denken aan een bergachtig marslandschap. Het bijzondere aan Atropos is dat de omgeving, het klimaat en de fauna kan veranderen. De bosachtige stukken kunnen later ineens helemaal ondergesneeuwd zijn. Een woestijn wat momenten later in eens een bos is enzovoort.

Bekijk het hieronder zelf en laat ons vooral weten wat jij er van vindt! Returnal komt op 30 april uit voor de Playstation 5. In de third-person, rogue-like shooter ben je neergestort op een vormveranderende planeet. Als Selene moet je het dynamische landschap van een oude beschaving doorzoeken om te ontsnappen. Elke keer dat Selene wordt verslagen moet ze opnieuw met haar reis beginnen, in een oneindige cirkel.