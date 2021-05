Returnal ontwikkelaar weet van vraag naar mid-run save af, maar heeft niks aan te kondigen

Returnal kan niet alleen behoorlijk pittig zijn, maar ook als spelers van game verwisselen, gaat de progressie van deze game weer van vooraf aan opnieuw. Spelers vragen nu dus aan ontwikkelaar Housemarque om met een oplossing te komen.

Alhoewel de game redelijk goed ontvangen is door de critici zijn fans toch niet te spreken over een ontbrekende feature van de rogue-lite shooter, namelijk de mogelijkheid om tussentijds op te kunnen slaan.

Deze optie biedt Returnal namelijk niet, aangezien alleen de valuta, speciale items die middels het verhaal (en ook sommige uit gameplay) worden vrijgespeeld mee zullen gaan naar de volgende run van de game. Het probleem zit hem voornamelijk in het feit dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om de game achter elkaar uit te spelen en vragen nu dus om een dergelijke optie, aangezien het anders niet te doen is. Normaliter zijn rogue-likes binnen een aantal uur uit te spelen, maar dat is bij Returnal niet het geval.

Er zijn echter al een aantal games uit dit genre, waaronder Enter the Gungeon, die een dergelijke optie hebben laten implementeren na de release. Echter lijkt Housemarque daar voorlopig niet aan te werken. In een reactie op Twitter meldt de ontwikkelaar alleen dat ze het gehoord hebben, maar ‘op dit moment’ niks aan te kondigen hebben.

Het opmerkelijke van het verhaal is echter dat de game het al aan geeft, voordat je deze start. Je kunt je PlayStation 5 wel in rustmodus zetten om de game even te pauzeren, maar dit werkt dus niet als je van game wisselt.