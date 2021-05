Returnal-ontwikkelaar heeft nog geen idee hoe zij saves moeten implementeren

Housemarque heeft goed nieuws voor degene die graag tussentijds in Returnal willen opslaan. De feature wordt namelijk onderzocht, alleen heeft de ontwikkelaar nog geen idee hoe ze dat precies willen doen.

Returnal is een roque-like game. die in tegenstelling tot andere moderne games uit dit genre, geen mogelijkheid biedt om tussentijds je progressie op te slaan. Op het moment dat je sterft, zal je opnieuw moeten beginnen. Net als bij alle andere reden waarbij de game wordt afgesloten.

Dit is wel een van de punten die veel kritiek kreeg van zowel de consumenten als critici. Het enige wat Housemarque er tot nu toe over losliet, was dat ze er van afwisten, maar verder niks te meldden hadden. Daar blijkt dus een goede reden achter te zitten, want het team was wel al bezig met een oplossing, maar is er dus nog niet helemaal over uit hoe ze die willen implementeren.

In een gesprek met Axios Gamingmeldt Housemarque marketing director Mikael Haveri dus bekend dat het team er wel degelijk aan werkt. Echter is de oplossing niet zo simpel.

“We begrijpen dat er een aantal systemen zijn die momenteel een belemmerende factor zijn”, zei Haveri. Momenteel weten we gewoon niet precies wat het is. Het is dus erg moeilijk om iets aan te kondigen, omdat ik denk dat er veel verschillende mensen op zoek zijn naar verschillende dingen.”

Het tussentijds op bewaren van je progressie is best cruciaal bij Returnal. In tegenstelling tot andere games uit dit genre kan het tot vier uur duren voor je de game hebt uitgespeeld en het maakt het irritant als je niet tussentijds kunt opslaan en je steeds opnieuw moet beginnen. Helemaal als je een van die gamers bent die niet even de tijd hebt om de game te voltooien.