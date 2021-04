Returnal ondersteunt ray-tracing en draait in 60fps

Dankzij de officiële pagina van Returnal op de site van PlayStation zijn er weer wat interessante details bekend.

Het duurt nog maar een weekje voor PlayStation 5-eigenaren met de rogue-lite shooter van Housemarque en vandaag zijn er wat interessante details over de game onthuld. De pagina op de PlayStation site gaat erg diep in op onderdelen als Returnal’s structuur, actiestijl, verhalende segmenten en zelfs de gevaren die je in de loop van het spel tegenkomt.

Daarnaast bevestigt ontwikkelaar Housemarque dat Returnal ray-tracing ondersteunt voor diens belichting, in een dynamische 4K framerate draait en ook gewoon in 60fps (zoals we van de ontwikkelaar gewend zijn).

Ook maakt Returnal gebruik van vloeiende simulaties in de milieu- en weerseffecten, waardoor elke run een beetje anders wordt. Deeltjeseffecten zijn altijd al een van de pluspunten in Housemarque-games geweest, zoals fans al weten, en de studio drijft dit verder met nieuwe deeltjesanimaties op een schaal die groter is dan in alle eerdere games.

Returnal verschijnt op 30 april voor de PlayStation 5.