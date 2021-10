Returnal 2.0 patch voegt fotomodus en Suspend Cycle-optie toe

In de nieuwste patch voor de roguelike Returnal worden er twee veelgevraagde opties toegevoegd.

Het allereerste wat wordt toegevoegd is de fotomodus, iets wat in de meest moderne games te vinden is. Je kan zo mooie screenshots maken als een echte fotograaf, inclusief allerlei filters en cameratruucjes.

Niet alleen dat, er is ook een Suspend Cycle-optie toegevoegd. Dit betekent dat je het spel kan afsluiten, zonder dat je jouw progressie in een Cycle kwijt raakt. Bij vele spelers was dit een bron van frustratie en dé reden dat ze waren gestopt, omdat ze geforceerd waren de vaak lange runs af te maken (vaak rond een uur) als ze niet al hun harde werk kwijt wilde raken.

Ontwikkelaar Housemarquee gaf eerst aan dat ze de kritiek wel hadden gehoord, maar dat ze er (nog) niets mee gingen doen. Later krabbelden ze terug en gaven ze aan dat ze ‘geen idee hadden hoe ze dit moesten implementeren‘. De Scandinavische studio heeft uiteindelijk toch de ideale manier gevonden om tussentijdse saves te implementeren, zonder het Roguelike element te hinderen.

De patch is vanaf vandaag te downloaden.