Respawn’s Vince Zampella aan de leiding voor Battlefield universum

EA gaat flinke wijzigingen doorvoeren bij de Battlefield franchise. Zo zal Respawn’s Vince Zampella aan het roer gaan staan en krijgt daarbij hulp van voormalig Halo-ontwikkelaar Marcus Lehto.

Het is overigens niet heel vreemd dat er iemand anders aan het roer bij DICE komt. Immers is de GM Oskar Gabrielson onlangs opgestapt.

Een andere verandering in leiderschap geeft Halo-ontwerper Marcus Lehto de leiding om meer naar de franchise te brengen door een nieuwe studio in Seattle te starten die is gericht op het toevoegen van meer verhalende elementen aan de serie. Zijn nieuwe studio zal samenwerken met DICE en Battlefield Portal-ontwikkelaar Ripple Effect, die volgens GameSpot “een nieuwe Battlefield-ervaring ontwikkelt in het Battlefield 2042-universum.”

De studio’s zullen samenwerken om “Battlefield 2042 uit te breiden en te verbeteren”, samen met toekomstige Battlefield-games en -ervaringen die zullen dienen als “uitbreidingen” als onderdeel van een “Battlefield-universum”.

“Dit is in veel opzichten een ‘En’-strategie”, vertelde Zampella aan GameSpot. “We zullen Battlefield 2042 blijven ontwikkelen en laten groeien, en we zullen onderweg nieuwe soorten ervaringen en bedrijfsmodellen verkennen die we aan die basis kunnen toevoegen om bieden een geweldige reeks ervaringen voor onze spelers.

“In dit universum is de wereld verbonden met gedeelde personages en verhalen. Dit universum is ook gebouwd met onze community terwijl we de kracht van Portal en door gebruikers gegenereerde inhoud benutten die creativiteit in de handen van onze spelers legt.

“We zijn van plan een Battlefield-universum te bouwen, een met meerdere projecten die onderling verbonden zijn met de speler in het midden. We zijn van plan om Battlefield te laten groeien en spelers te ontmoeten waar ze spelen door middel van verschillende ervaringen en bedrijfsmodellen, waaronder onze aankomende Battlefield Mobile die in 2022 van Alex Seropian en industrieel speelgoed.”

Hoe dit nieuwe verbonden universum zal werken en welke ervaringen en games er deel van zullen uitmaken, is niet bekend, en ook is niet bekend hoe vroeg in het ontwikkelingsproces de zaken zich op dit moment bevinden.

Battlefield 2042 is sinds een paar weken verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. Vandaag is er een nieuwe patch voor de game uitgebracht met daarin een behoorlijke waslijst aan verbeteringen.