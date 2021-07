Respawn werkt aan een nieuwe singleplayer game

Respawn Entertainment is op zoek naar personeel voor een klein team dat een nieuw avontuur gaat beginnen.

Apex Legends, Star Wars: Jedi Fallen Order en Titanfall-ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft laten weten aan een nieuwe singleplayer actie-avonturengame te werken. Dit nieuws werd bekendgemaakt door Mohammad Alavi, de creative director op Twitter en enkele vacatures.

Respawn is namelijk op zoek naar een lead technical game designer, een senior technical game designer, een senior combat designer en een senior level designer.

Volgens Alavi zullen die medewerkers lid worden van een “klein maar ambitieus” team binnen Respawn. De vacatures bieden verrassend weinig details over het nieuwe project, maar ze schetsen een beeld van een speeltuin waar ontwerpers veel vrijheid krijgen om te innoveren. Ze verwijzen ook naar het universum van de game dat dit niveau van vrijheid mogelijk maakt, wat gewoon PR-taal zou kunnen zijn, maar het is niettemin interessant.

Het is niet duidelijk of dit hetzelfde nieuwe IP is dat de studio een paar maanden geleden vacatures voor had openstaan, of een ander. Respawn lijkt het momenteel erg druk te hebben. Zelfs buiten Apex Legends werkt de studio naar verluidt aan de volgende Jedi: Fallen Order en jongleren met wat lijkt op meerdere nieuwe projecten.

Wat het ook is, het zal echter nog een tijdje duren voordat we de vruchten van hun werk zullen zien, aangezien het project nog heel vroeg in ontwikkeling is.