Respawn Entertainment krijgt Oscarnominatie

Ontwikkelaar Respawn Entertainment, bekend van games als Titanfall en Apex Legends, heeft gisteren een Oscarnominatie in de wacht gesleept.

Een onverwachte wending natuurlijk, aangezien de Oscars worden uitgereikt voor films. De nominatie is specifiek voor een mini-documentaire genaamd Colette, die Respawn produceerde ter promotie van hun game Medal of Honor: Above and Beyond. Deze gaat over een van de laatste nog levende leden van het Franse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. De 24-minuten durende video is genomineerd in de categorie ‘korte documentaire’. Op 26 april weten we of Colette de prijs heeft gewonnen.