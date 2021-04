Resident Evil: Village gameplay en meer in de Resident Evil Showcase

Afgelopen nacht werd de Resident Evil Showcase uitgezonden, waarin we werden verrast met een hoop beelden van RE: Village, de aankomende Netflix serie en meer.

In de ruim 20-minuut durende showcase worden we als eerst erg blij gemaakt met een hele dikke trailer van de RE: Village, de nieuwste versie in de reeks. We krijgen nog meer te zien van de omgeving, van het kasteel, een aantal personages en wat brute actie. Nog meer goed nieuws; het duurt niet lang meer voor we zelf weer een poging kunnen wagen. De aankomende demo geeft 60 minuten lang de mogelijkheid om het dorp of het kasteel te verkennen.

16 april tot en met 3 mei op de Playstation 4 en Playstation 5;

30 april tot en met 3 mei op de Xbox Series X en de Xbox One;

30 april tot en met 3 mei op de PC via Steam.

Daarnaast kregen we de aankondiging dat een oude speelmodus weer een herintrede maakt: Mercenaries. In deze modus ga je in waves de strijd aan met de vele horrors die op je afkomen. Tussen de golven van vijanden door kun je nieuwe wapens kopen, je huidige wapens upgraden of andere items aanschaffen. Tijdens het overleven vind je ook verschillende abilities in de wereld. Denk hierbij aan sneller kunnen rennen, meer klappen kunnen vangen of exploderende vijanden zodra je ze overhoop hebt geschoten. Check hieronder de trailer!

Ook hebben we wat nieuwe beelden gekregen van de nieuwe serie die in de maak is: Infinite Darkness. Deze serie speelt zich twee jaar af na de gebeurtenissen van Resident Evil 4. In de trailer zien we Leon en Claire in het witte huis, waar het kort na aankomst helemaal verkeerd gaat. Zombies lijken te zijn geïnfiltreerd en chaos breekt uit. Wij kijken in ieder geval erg uit naar de serie, welke in juli op Netflix moet verschijnen.

Je kunt de gehele showcase hieronder terugvinden, waar ook nog commentaar van verschillende betrokkenen te zien is. Wij worden er steeds wat enthousiaster van en kijken erg uit naar de demo’s en de uiteindelijke game. Wat vonden jullie er van? Nog enthousiaster geworden van de nieuwe content of valt het eigenlijk een beetje tegen? We horen het graag!