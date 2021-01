Resident Evil Village komt met multiplayergame RE: Verse

Naast de onthulling van de releasedatum en de komst van de last-gen versie van Resident Evil Village heeft Capcom ook een speciale multiplayer modus aangekondigd.

RE: Verse is een PvP multiplayer die gratis is voor alle eigenaren van Resident Evil Village. In deze modus speel je als zowel je favoriete helden als vijanden. In de modus speel je met maximaal vier personages uit Resident Evil. Alhoewel het volledige roster van personages niet bekend is, zien we in de trailer onder andere de helden Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy en Claire Valentine. Als vijanden zien we Jack Baker en Nemesis de revue passeren.

De b├Ęta van de multiplayer modus is toegankelijk voor iedereen die zich aangemeld heeft voor de Ambassodors, dus als je jezelf daarvoor hebt aangemeld kun je al snel een mailtje verwachten. Resident Evil Village ligt vanaf 7 mei in de winkels voor de pc, PlayStation 4 en 5 en Xbox Series-consoles. Wat verwachten jullie van de multiplayer? Laat het ons vooral weten in de reacties!