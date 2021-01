Resident Evil Village komt in mei; ook naar PlayStation 4 en Xbox One

Capcom heeft laten weten dat Resident Evil Village niet alleen naar de current-gen consoles komt, maar ook op de PlayStation 4 en Xbox One zal verschijnen.

Een van de grootste onthullingen was dat Village niet alleen op pc, PS5 en Xbox Series X / S wordt uitgebracht, zoals aanvankelijk aangekondigd. De game komt ook naar PS4 en Xbox One. Hoe teleurstellend het nieuws voor sommigen ook mag zijn, Capcom liet doorschemeren dat dit uiteindelijk het geval zou kunnen zijn toen het eerder zei dat het ‘onderzocht’ om het spel naar de laatste generatie consoles te brengen.

Alle versies van de game zullen op 7 mei in de winkels liggen en als je de PlayStation 4-versie van de game koopt, krijg je de upgrade naar PlayStation 5 gratis. Uiteraard krijg je dat ook als je een Xbox One-versie koopt, maar dan de upgrade naar Xbox Series (via Smart Delivery).

Er zal van Resident Evil een standaard, digital deluxe en voor consoles een collector’s edition komen. Laatstgenoemde komt met dezelfde inhoud als de deluxe edition een Chris Redfield figuurtje, een poster en een artbook. De deluxe edition bevat naast de game ook allerlei in-game content, waaronder een hogere moeilijkheidsgraad en Chris Redfield’s wapen.

Aangezien Resident Evil Village een vervolg is op het zevende deel is het aan te raden om deze game ook eerst gespeeld te hebben. Vandaar dat Capcom ook met een bundel komt waar Resident Evil 7 ook in zit.

Resident Evil Village komt op 7 mei naar de pc, PlayStation 4 en 5 en Xbox Series-consoles.