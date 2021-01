Resident Evil Village gameplay en nieuws op 21 januari

Volgende week donderdag gaat Capcom een Nintendo Direct-achtig event houden, waarin men gameplay van Resident Evil Village gaat tonen en nieuws over de komende horrorgame gaat delen.

Capcom heeft dit via Twitter bekendgemaakt, waar men schrijft dat er naast Village nog ‘meer Resident Evil nieuws’ gedeeld zal worden.

Don’t miss the Resident Evil Showcase on January 21st at 10pm GMT/ 11pm CET! Join Brittney Brombacher ( @BlondeNerd ) on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and lots more Resident Evil news! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV

