Resident Evil Village de meest uitgespeelde game van het jaar

HowLongToBeat is een heel handige website als je wilt weten hoe lang een bepaalde game duurt. Ook handig is dat je hiermee kan zien welke games het meest zijn uitgespeeld. Dit jaar gaat die eer naar Resident Evil Village.

Dit is natuurlijk slechts een weergave van gebruikers van de website, maar alsnog interessant. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Metroid Dread, It Takes Two en Ratchet & Clank: Rift Apart zijn ook vaak uitgespeeld.

Daarentegen werden games als 12 Minutes, Outriders, Loop Hero en Valheim vaak opgestart maar het minst vaak uitgespeeld.