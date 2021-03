Resident Evil Re:Verse, de online multiplayer binnen het bekende horror-universum, zal begin april een open beta krijgen.

Om precies te zijn vindt die plaats van 8 april 08:00 uur tot 12 april 07:59 (Nederlandse tijd). Via de PS4, Xbox One en Steam is de beta te vinden. Het pre-loaden is overigens mogelijk vanaf 5 april.

Resident Evil Re:Verse zal meegeleverd worden met Resident Evil 8: Village. Het achtste genummerde deel uit Capcom’s reeks zal op 7 mei verschijnen.