Resident Evil Re:Verse is uitgesteld naar 2022

Het wordt al rustiger dit jaar qua releases. Vele andere zijn al uitgesteld en ook Resident Evil Re:Verse mag zich aan dit lijstje toevoegen.

Capcom laat op Twitter weten dat het uitstellen alleen maar ten goede moet komen van de kwaliteit. Ze willen er voor zorgen een zo’n soepel mogelijke ervaring te bieden aan iedereen. Wanneer in 2022 we Re:Verse kunnen verwachten wordt helaas nog niet gemeld.

Resident Evil Re:Verse is een multiplayer modus die op de engine van Village draait (en eigenlijk daarbij al uit had moeten komen). Je neemt het op tegen vier tot zes spelers in korte potjes van vijf minuten. Als je dood gaat, of iemand omlegt, verandert de dode in een krachtig biowapen. Ofwel, een veredelde zombie. Je krijgt dan de kans om wraak te nemen en mogelijk nog de winst te pakken. Bekijk hieronder de bijbehorende trailer.