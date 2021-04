Resident Evil Re: Verse open bèta nu te downloaden; vanaf morgen speelbaar

Mocht je geïnteresseerd zijn in Resident Evil Re: Verse hebben we goed nieuws voor je! De open bèta van de game is namelijk vanaf vandaag te downloaden en vanaf morgen kun je ermee aan de slag.

De enige verplichting die je even moet voltooien, is het aanmaken van een Capcom ID (als je die nog niet hebt), maar dan kun je wel met het voorproefje aan de slag. De open beta is tot 11 april op de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles te spelen. Voor de bèta zal je overigens ook tussen de 8 en 10GB vrije ruimte moeten vrijhouden.

Resident Evil Re: Verse is een speciale multiplayer die gratis wordt geleverd bij Resident Evil Village. Het is ook een extra viering van het 25 jarige bestaan van de serie en daarin zullen diverse personages en zombies uit de eerder verschenen delen speelbaar zijn.

Resident Evil Village wordt op 7 mei verwacht voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.