De gesloten bèta van RE: Verse, een multiplayer modus dat bij Resident Evil Village is inbegrepen, is sinds vandaag live. Dankzij beelden op YouTube weten we wat nou eigenlijk precies kunnen verwachten.

De modus die eerder deze maand werd onthuld, was eigenlijk nog een beetje te vaag om voor te stellen. De nieuwe gameplay-opnames die zijn vastgelegd van de bèta zijn op YouTube terechtgekomen. De bovenstaande video, van KendoGunSop Survival Horror, illustreert goed wat voor soort spel dit is. RE: Verse is een multiplayer-shooter voor zes spelers waarbij het doel is om eenvoudig andere spelers te doden.

Als je doodgaat, spawn je terug als een Biowapen (monster) uit de lange geschiedenis van de serie, inclusief Nemesis, Super Tyrant, de gemuteerde kikker uit Resident Evil 3 en Resident Evil 7’s Jack Baker.

Het stripboekfilter, waarvan velen niet leuk vonden hoe het spel erdoor uit kwam te zien, kan worden uitgeschakeld in de opties. Het uiteindelijke doel lijkt alleen maar punten te verdienen, want zelfs als je als het monster speelt, kun je nog steeds achter andere monsters aan gaan, in tegenstelling tot de Infected-regels van andere games.

De beelden hierboven tonen de gameplay en mogelijkheden van Claire Redfield, maar het kanaal heeft andere video’s voor Leon, Ada, Jill, Hunk en Chris. Elk personage heeft een unieke passieve en twee actieve vaardigheden. Ze hebben ook verschillende statistieken, zoals overlevingsvermogen, wapenkracht, vaardigheidskracht enz. De Biowapens hebben daarentegen elk slechts twee actieve vaardigheden.

Munitie en power-ups zijn verspreid over de kaart, maar het ziet er erg arcade-achtig uit. Tot dusver heeft Capcom geen openbare bèta voor RE: Verse aangekondigd, hoewel er waarschijnlijk een zal plaatsvinden dichter bij de lancering.