Resident Evil: Infinite Darkness komt in 2021 naar Netflix

Capcom heeft aangekondigd dat er in 2021 een nieuwe CGI serie naar Netflix komt die gebaseerd is op de Resident Evil franchise.

De aankondiging maakte deel uit van de live stream van Capcom tijdens Tokio Game Show 2020. De producent van het project Hiroyuki Kobayashi presenteerde de eerste beelden van de nieuwe Netflix show. De computer geanimeerde serie zal de avonturen volgen van Leon S. Kennedy en Claire Redfield terwijl ze een groot, donker herenhuis verkennen, dus tot zo ver lijkt het erg overeen te komen met de games.

Resident Evil: Infinite Darkness – Trailer pic.twitter.com/YaKwB5hHGk — No Context Resident Evil (@ContextEvil) September 26, 2020

De onthulling kwam nadat Resident Evil: Infinite Darkness gelekt was door Netflix Portugal. Die had een trailer uitgebracht van de show en snel verwijdert, maar de trailer was al over het internet verspreid. Je kan de trailer hierboven checken.

Er is nog niet zoveel bekend over de serie, maar het schijnt niks te maken te hebben met de aankomende Resident Evil live-action serie “Wesker Kids”. De live-action serie zal acht afleveringen lang zijn en een uur per aflevering duren. De showrunner is Andrew Dabb van Supernatural en de eerste twee afleveringen worden geregisseerd door Bronwen Hughes.

Kortom, 2021 wordt een goed jaar voor Resident Evil fans, want naast de twee series komt ook Resident Evil Village uit. Eerder bevestigde Capcom dat ze aan het kijken zijn of ze Resident Evil Village naast de next-gen consoles ook op PlayStation 4 en Xbox One kunnen uitbrengen.