Resident Evil 8 spoilers op straat na Capcom-lek

Capcom heeft momenteel te maken met een flink tegenvaller. Het afgelopen weekend zijn er namelijk meerdere screenshots en details aangaande het plot van Resident Evil 8 op het internet verschenen.

Het goede nieuws is dat de informatie afkomstig is uit een development build van Resident Evil 8. De kans is dus groot dat de gelekte spoilers op het moment van schrijven alweer gedateerd zijn. Ondergetekende zal de spoilers echter niet delen en een gewaarschuwd mens telt echter voor twee. Mocht je RE8 in de toekomst willen spelen, weet dan dat je social media de komende tijd beter maar even kunt mijden.

Overigens lijken de spoilers van Resident Evil 8 maar een kleine kopzorg voor Capcom. Het bedrijf is recentelijk slachtoffer geworden van een flink ransomware aanval. Daarbij zijn naar verluidt een zeer grote hoeveelheid aan persoonlijke data van werknemers op straat komen te liggen evenals alle releases tot 2024. Capcom zou tot op heden nog niet hebben toegegeven aan de eisen van de aanvallers.