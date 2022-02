Resident Evil 4 Remake wordt een compleet nieuwe game

De Resident Evil 4 Remake wordt geen één-op-één remake, maar een compleet nieuwe en engere versie dan het origineel.

Dat is althans volgens beweringen van Fanbyte. De remake van RE 4 zal zich ditmaal bijvoorbeeld ‘s nachts afspelen. Er is een belangrijkere rol weggelegd voor bepaalde zijpersonages. En bepaalde minigames zullen in uitgebreidere vorm terugkeren. Verder zullen bepaalde segmenten compleet worden omgegooid.

Het besluit om de remake van Resident Evil 4 van de grond af aan op te bouwen, heeft volgens Fanbyte te maken met de gemixte reacties die Capcom ontving op de Resident Evil 3 Remake.

Het is overigens al langere tijd bekend dat er een RE 4 Remake in het verschiet ligt. Vorig jaar nog verscheen er een VR-editie van het spel, exclusief op de Oculus Quest 2. Wanneer de remake verschijnt is nog niet precies helder. Maar het meest aannemelijk lijkt 2023.