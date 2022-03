Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7 biohazard krijgen dit jaar een next-gen upgrade

Beleef drie Resident Evil-titels als nooit tevoren wanneer Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7 biohazard later dit jaar verschijnen voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Alle drie titels maken gebruik van Capcoms eigen RE Engine voor cutting-edge features, inclusief ray tracing, een hoge framerate en 3D-audio om spelers helemaal onder te dompelen in deze bekroonde ervaringen. De PlayStation 5-versies van de drie titels bieden ook DualSense-support voor haptische feedback en adaptieve triggers.

Spelers die Resident Evil 2, Resident Evil 3 of Resident Evil 7 biohazard eerder al kochten voor PlayStation® 4 of Xbox One komen zonder extra kosten in aanmerking voor een upgrade van PS4™ naar PS5™ of een next-gen-upgrade via het Smart Delivery-systeem van Xbox. Zo kunnen fans de huiveringwekkende gruwelen en verbluffende visuals van deze geliefde titels opnieuw beleven op de nieuwste generatie consoles. Voor pc-gebruikers komt ook een gratis upgrade-patch beschikbaar.

Over Resident Evil 2

Het originele, grensverleggende Resident Evil 2 is volledig opnieuw gemaakt voor een diepere verhalende ervaring. Met behulp van Capcoms eigen RE Engine geeft deze vernieuwde versie van Resident Evil 2 een verfrissende vorm aan het klassieke survival-horror-avontuur met adembenemend realistische beelden, bloedstollende audio, een nieuwe over-de-schouder camera en moderne besturingsopties.

Over Resident Evil 3

Resident Evil 3 vertelt het verhaal van S.T.A.R.S.-lid Jill Valentine die moet ontsnappen uit het instortende Raccoon City terwijl ze wordt opgejaagd door de meedogenloze Nemesis. De game is opnieuw gemaakt met Capcoms eigen RE Engine en laat spelers genieten van fotorealistische beelden en een gemoderniseerde besturing. Zo kunnen spelers de intense gevechten en puzzels van het slotstuk van de Raccoon City-saga als nooit eerder beleven.

Over Resident Evil 7 biohazard

Resident Evil 7 biohazard gaf bij de release een nieuwe draai aan de Resident Evil-serie, waarin de basis van de serie als uitgangspunt werd gebruikt om een nieuwe weg in te slaan, resulterend in een werkelijk angstaanjagende horrorervaring. Op basis van Capcoms eigen RE Engine kreeg Resident Evil 7 biohazard een first-person view en fotorealistische stijl die de horror overweldigender, directer en persoonlijker dan ooit maakte.