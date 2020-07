Repost: De 10 indiegames die niet onderdoen voor AAA

Indiegames komen er in alle vormen en maten, zeker nu gamers van over de hele wereld steeds meer open staan voor goede originele games. Het is tijd om er 10 uit te lichten die sterk staan in het landschap dat gedomineerd wordt door triple A titels.

Origineel is dit artikel online gegaan op 14 april 2018. Nu, ruim 2 jaar later, zijn bijna al deze games nog steeds relevant! Enjoy!

The Witness

The Witness is een puzzelgame ontwikkeld door Jonathan Blow en uitgegeven door Thekla Inc. In de game zit je op een mysterieus eiland en kom je langzaam maar zeker verder door puzzels op te lossen en zo lazers aan te zetten. Deze lazers wijzen allemaal naar 1 punt, waar alles samen komt. De game zit ingenieus in elkaar. De puzzels ogen simpel maar zijn moeilijk en tegelijkertijd briljant.

The Witness is beschikbaar voor nagenoeg alle platformen inclusief mobile, behalve de Switch. Jonathan heeft eind vorig jaar laten weten dat hij een Switch release serieus overweegt.

Rocket League

Je zou het bijna vergeten, maar ook Rocket League is een indiegame. De game is ontwikkeld door Psyonix en uitgegeven in eigen beheer. Rocket League is een zeldzaam succesverhaal onder de indiegames. De game kwam uit en was gelijk een van de gratis PlayStation plus games, daar hebben bijzonder veel gamers het uitgeprobeerd en waren direct verslaafd. In de game speel je feitelijk voetbal met een auto, waarbij je kan springen, boosten en over de muren rijden.

Rocket League is uit op Switch, PlayStation 4, Xbox One en PC.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Als grote winnaar van de BAFTA’s en net uitgekomen op de Xbox One doet Hellblade: Senua’s Sacrifice het goed. En terecht ook, de game is een fantastische reis met als uniek punt dat je dezelfde stemmen in je hoofd hoort als Senua. De ervaring is uniek, die moet je een keer uitproberen. Met een goede 6 uur is het geen lange game, maar de ervaring zal je bijblijven.

Hellblade: Senua’s Sacrifice is beschikbaar voor PlayStation 4, PC en nu ook Xbox One.

A Way Out

Ontwikkeld door Hazelight (Brothers: A Tale of Two Sons) en ondersteund en uitgebracht door EA is A Way Out een game die gelijk al een goede start heeft gekregen. De game is een co-op ervaring die je niet solo kan spelen, maar je hoeft maar 1 exemplaar te kopen, want je kan een tweede speler uitnodigen die een gratis versie kan downloaden, of het op de bank samen spelen. In de game volg je Vincent en Leo, die samen uit een gevangenis breken en een emotionele reis maken. De co-op ervaring maakt het een game om niet te vergeten.

A Way Out is uit op PlayStation 4, Xbox One en PC. Check hier de volledige review van de game, die Roel en Tom samen hebben geschreven.

Cuphead

Studio MDHR heeft met Cuphead een game neergezet die zijn gelijke niet kent. De game ziet eruit als een ouderwetse cartoon, waar de animatie en de muziek de sfeer compleet maken. De game is ook echt niet makkelijk, de bazen zijn flinke uitdagingen en hebben zeker training nodig.

Cuphead is nu beschikbaar voor Windows en Xbox One, het is onwaarschijnlijk dat de game op PlayStation of Switch verschijnt.

No Man’s Sky

Het ongelooflijk ambitieuze project van Hello Games heeft pre-release een enorme buzz veroorzaakt die ze helaas niet waar konden maken. Ze hebben het niet opgegeven en er zijn een aantal patches en updates geweest die de game uiteindelijk erg goed hebben gemaakt. In No Man’s Sky mag je het eindeloze universum verkennen. Alle planeten zijn anders dan de vorige met willekeurig samengestelde wezens en flora.

No Man’s Sky is beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC.

Hollow Knight

Hollow Knight is ontwikkeld en uitgegeven door Team Cherry. De game laat je je eigen pad kiezen tijdens een episch avontuur door een vernietigd koninkrijk van insecten en helden. Je kan ingewikkelde grotten ontdekken en verkennen, vreemde wezens bevechten en bizarre insecten bevrienden. Dit alles in een klassieke, handgetekende 2D stijl.

Hollow Knight is op de Switch en PC verkrijgbaar.

Life is Strange

Life is Strange is een verhalende game die in losse hoofdstukken is verteld. De game, gemaakt door Dontnod en uitgebracht door Square Enix, wordt gezien als een interactieve film. Maxine “Max” Caulfield heeft de hoofdrol in deze ‘film’, die gaat over haar leven en het ontdekken van haar krachten. Ze blijkt de tijd terug te kunnen draaien.

Life is Strange is, net als het vervolg Beyond the Storm, beschikbaar op alle platformen, behalve de Switch.

Misschien is het al opgevallen, maar ik neem elk excuus aan om over Sinner: Sacrifice for Redemption te schrijven. De game van Dark Star is een boss battler die zeven bazen heeft, die bazen moeten de zeven zondes voorstellen. De hoofdpersoon, de ‘Sinner’, moet deze bazen verslaan om van zijn zondes verlost te worden. Voor elk gevecht moet de Sinner iets opofferen om verder te kunnen, iets is in dit geval een vaardigheid of item. De art stijl heeft iets weg van een duistere Zelda en de gameplay komt over als een Souls-like game.

Sinner: Sacrifice for Redemption is uitgesteld tot de herfst, omdat uitgever Another Indie de game op alle platformen tegelijkertijd wil uitbrengen.

Fe

Het Zweedse Zoink Games heeft met behulp van EA hun game aan de hele wereld kunnen laten zien. De game heeft een heerlijk eigenwijze art stijl en heeft communicatie als sterkste wapen. Fe zit vol met gevarieerde puzzels die lekker uitdagend zijn en er zijn een hoop planten en dieren om te bevrienden.

Fe is beschikbaar op PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One. Meer over Fe lezen? Lees hier de review die Dwayne heeft geschreven.