Remothered: Broken Porcelain komt eerder uit

Uitgever Modus Games en ontwikkelaar Stormind Games gaan de horrorgame Remothered: Broken Porcelain, die eigenlijk op 20 oktober zou verschijnen, eerder uitbrengen.

De release is een week naar voren gehaald, waardoor hij op 13 oktober zal verschijnen. ‘Hierdoor hebben spelers genoeg tijd voor alle geweldige games die rond Halloween uitkomen’, aldus Modus en Stormind. Remothered: Broken Porcelain is het vervolg op de cultklassieker Remothered: Tormented Fathers zal weer een hoop survival horror-vibes in petto hebben. Spelers verkennen in Broken Porcelain het Asshmann Inn hotel, waar een duister kwaad ronddwaalt. Om het verhaal te overleven moeten spelers goed uitkijken en aanvoelen wanneer het verstandig is om te sluipen, vluchten of juist vechten.

What if we told you could get your hands on Remothered: Broken Porcelain sooner than expected?

That is not an idle fantasy… the game will be out one week early on October 13!

Pre-order now ➡️ https://t.co/qtkdKxNmFy pic.twitter.com/DTxZsT4CzR

— Stormind Games (@stormindgames) September 22, 2020