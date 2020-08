Epic Games geeft deze week weer twee games weg. Dit keer kun je Remnant: From the Ashes en the Alto Collection voor niks uit de digitale winkel van Epic Games halen.

Gisteren konden leden van de Epic Games Store al Total War Saga Troy gratis scoren en vandaag zijn Remnant From the Ashes en the Alto Collection aan de beurt. Remnant: From the Ashes is overigens een aanrader. Het is namelijk een mix tussen een shooter en een souls-like. Het is voor het grootste gedeelte een shooter waarin je door random gegenereerde maps rent om wapens, armor en artefacten te zoeken die je speelstijl bepalen. Daarnaast bevat de game ook Souls-like RPG elementen, zoals op stamina gebaseerde combat en heftige melee-animaties.

Het leuke van de game is dat je hem alleen kunt spelen, maar ook met tot twee andere spelers in co-op. De game heeft overigens ook cross-play ondersteuning met Steam.

De Alto Collection zijn eigenlijk twee mobile runner games, die voor het eerst naar pc en consoles komen. Beide games zijn tot volgende week gratis binnen te halen en worden daarna opgevolgd door Enter the Gungeon en God’s Trigger.