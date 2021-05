Remnant From The Ashes krijgt een next-gen update en komt naar Game Pass PC!

Remnant From the Ashes krijgt een gratis next-gen update voor PlayStation 5 en Xbox Series X | S. De game zal ook naar Game Pass voor PC komen. Dat heeft de ontwikkelaar Gunfire Games aangekondigd op de Remnant From the Ashes blog.



Remnant From the Ashes krijgt op 13 mei een next-gen update voor PlayStation 5 en Xbox Series X | S. De update zal gratis zijn, dus spelers hoeven geen extra betaling te maken. De update voor de game zal ervoor zorgen dat spelers de game in 4K kunnen spelen met 30 fps; maar spelers hebben ook de keuze om de game in 1080p met 60 fps.

Dat is niet het enigste Remnant From the Ashes nieuws dat ontwikkelaar Gunfire Games heeft vrijgegeven. De populaire shooter zal op 13 mei ook beschikbaar worden op Xbox Game Pass voor PC. De game is al beschikbaar op Game Pass voor consoles. Voor degenen die de game toch willen kopen zal Remnant From the Ashes beschikbaar worden op de Microsoft Store en Xbox App voor Windows 10.