Remnant: From the Ashes current-gen upgrade nu verkrijgbaar

Remnant: From the Ashes heeft vandaag een update gekregen voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Hierdoor maakt de game nog meer gebruik van de kracht van de nieuwe consoles.

Hierdoor is de game speelbaar in 1080p en 60fps (was 30fps op de vorige generatie consoles) en zullen de laadtijden minder lang duren.

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat de game vanaf vandaag ook verkrijgbaar is voor Xbox Game Pass op de pc. De game kun je dus ‘gratis’ spelen op de pc als je een abonnement hebt op de service van Microsoft. pc-spelers kunnen middels cross-play met Xbox One en Xbox Series X/S gebruikers spelen.