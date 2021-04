Remedy’s volgende game met Epic is Alan Wake 2

Het ziet er naar uit dat Remedy dankzij Epic Games terug kan keren naar hun geliefde Alan Wake. Volgens Jeff Grub werkt de ontwikkelaar in samenwerking met Epic Games aan een vervolg.

Vorig jaar maakte de ontwikkelaar van onder andere Max Payne, Control en Alan Wake bekend een deal met Epic Games te hebben gesloten voor twee games voor zowel pc als console.

De journalist van VentureBeat meldt namelijk dat een daarvan Alan Wake 2 is.

Remedy zou al eerder aan deze game willen werken, maar zocht nog een uitgever om de financiering ervoor te kunnen regelen en daarvoor had Epic Games blijkbaar de beste papier in handen. Tijdens zijn Twitch show onthulde Grubb overigens geen details over de game, maar laat dus weten dat dit de game is die Remedy graag wilde maken.

Toen de deal in 2020 werd onthuld, maakte de ontwikkelaar al bekend dat het andere project in dezelfde universum afspeelt, maar veel kleiner van scala is. Destijds zou Alan Wake 2 al in pre-productie zijn gegaan.

Naast een deal met Remedy wist Epic Games ook Gen Design en Playdead weten te strikken voor exclusieve games. Hiermee wil de eigenaar een nog sterkere catalogus bieden, in plaats van de tijdelijke exclusieve deals die men eerder regelde.

Het is overigens geen verrassing dat Remedy terugkeert naar de Alan Wake serie. Zo liet creative director Sam Lake al vaker doorschemeren dat ze ooit nog zouden terugkeren door de veelgeliefde serie. Echter is dit nog niet officieel door Remedy bekendgemaakt, dus houdt echter wel de zout bij de hand.