Remedy’s Vanguard is een free-to-play multiplayer

Remedy heeft het behoorlijk druk. De ontwikkelaar werkt niet alleen aan de singleplayer van CrossfireX, maar ook aan een nieuwe Alan Wake, een vervolg op Control en Vanguard.

Over die laatste is meer informatie vrijgegeven, namelijk dat het gaat om een free-to-play multiplayer game die in samenwerking met Tencent wordt gemaakt.

Tencent is een grote uitgever in Azië en zal daar ook de distributie van de eerste GaaS (Games-as-a-Service) project van Remedy fixen, terwijl de ontwikkelaar de overige markten voor diens rekening neemt.

Tero Virtala, de CEO van Remedy, laat in een reactie weten:

“Vanguard wordt Remedy’s eerste project in het Games-as-a-Service-model, uitgevoerd door ons topteam dat ervaring heeft met free-to-play games. We bouwen iets nieuws en spannends voor het coöperatieve multiplayer genre, bovenop de sterke punten van Remedy. Het uitbreiden van onze mogelijkheden om publicatieverantwoordelijkheden op ons te nemen, is de volgende stap in de ontwikkeling van ons bedrijf. We zijn enthousiast over deze langdurige samenwerking met Tencent en kunnen met vertrouwen zeggen dat het uitstekend past bij het ondersteunen van de ambitieuze plannen van Vanguard. Vanguard is een wereldwijde kans en Tencent kan Remedy internationaal ondersteunen en de operaties in Azië en de mobiele markten leiden.”

Vanguard wordt ontwikkeld voor PC en consoles, maar het zal gezien Tencent’s geschiedenis ongetwijfeld ook naar mobiele apparaten komen. De game draait op de Unreal Engine, maar wanneer we het kunnen verwachten is nog niet bekend.