Remedy’s AAA-game bij Epic Games in volledige productie gegaan

Remedy Entertainment heeft in een rapportage aan de investeerders laten weten dat hun AAA-game, die men bij Epic Games maakt, in volledige ontwikkeling is gegaan.

Vorig jaar kregen we te horen dat de Alan Wake en Control-ontwikkelaar in samenwerking met Epic Games aan twee games zou gaan werken. Volgens geruchten zou het gaan om een remaster van Alan Wake en een sequel. Dit is overigens nog niet bevestigd door Epic of Remedy.

Naast het nieuws over de volledige productie van deze nieuwe game, merkt het rapport op dat het personeelsbestand van Remedy Entertainment is gegroeid tot bijna 300 mensen, wat logisch is, gezien de studio veel op zijn bord heeft.

Naast de aankomende AAA-game werkt het bedrijf aan een PvE co-op spin-off voor vier spelers van Control (genaamd Condor) en werkt het ook aan een vervolg op de actietitel, die momenteel in pre-productie is. Control heeft sinds de lancering meer dan 10 miljoen spelers aangetrokken, dus het is niet verwonderlijk dat het bedrijf all-in gaat voor de franchise.

Er is ook een update over Vanguard — Remedy’s aankomende gratis te spelen co-op game — die “in een goed tempo vordert” en “geselecteerde interne en externe gesloten gameplay-tests heeft ondergaan”. Remedy zegt dat Crossfire X ook ergens in 2021 zal worden gelanceerd.