Remedy wil co-op problemen verhelpen bij aankomende game Vanguard

Alhoewel Remedy bekendstaat om hun singleplayer games, wil de ontwikkelaar uit hun comfortzone stappen bij hun volgende game, genaamd Vanguard.

De Finse studio wil een poging doen om de problemen aan te pakken die in co-op games voorkomen. Volgens CEO Tero Virtala is een van die problemen die co-op games hebben dat ze niet lang genoeg meegaan. Alhoewel Remedy bekendstaat van singleplayer games als Max Payne, Alan Wake en Control werkt de ontwikkelaar nu aan de free-to-play co-op game Vanguard.

Virtala meldt in een gesprek met GamesIndustrie.biz:

“Multiplayer-gaming is een zeer competitieve ruimte, vooral als je het hebt over PvP- of team-vs-team-games – maar in de co-op-ruimte zijn er een paar zeer succesvolle games. Daar is een duidelijke reden voor: in PvP en team-vs-team is het creëren van content niet zo’n groot probleem omdat de andere spelers de content zijn – ze maken de ervaring altijd nieuw, sessie na sessie.

Bij co-op games was de uitdaging vaak het leveren en blijven leveren van content. Om langdurige ervaringen te creëren, kan de ontwikkelaar niet alleen vertrouwen op handwerk en elk niveau en elke missie uniek maken, want dat is niet typisch een pad dat duurzaam is. We zagen dat er onopgeloste vragen zijn over hoe een langdurige, op diensten gebaseerde coöpgame gemaakt zou kunnen worden. Als we die problemen kunnen oplossen, als we de manier kunnen brengen waarop we verhalen vertellen via de wereld en verkenning, dan kunnen dat elementen zijn die we in coöp beter kunnen gebruiken dan in PvP. “

Van de laatste game van Remedy (Control) werden voor december 2020 twee miljoen exemplaren verkocht. Alhoewel de studio blij met dit resultaat is, claimt Virtala dat het ‘nog geen’ hit is. Remedy heeft naast Vanguard ook nog twee andere games in ontwikkeling bij Epic Games.