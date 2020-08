Remedy werkt aan nieuwe game in Alan Wake en Control universum

Control en Alan Wake-ontwikkelaar Remedy is al druk bezig met een nieuwe game die in hetzelfde universum als Control en Alan Wake bevind.

Onlangs onthulde Remedy de AWE uitbreiding voor Control en toen werd ook meteen duidelijk dat er een connectie tussen het universum van de game met Alan Wake is.

Dit is echter nog pas het begin van de ambities van de ontwikkelaar. In een blogpost kondigt de Finse studio namelijk het Remedy Connecte Universe aan. Dit is een plek waar alle games plaats vinden.

Alhoewel ze het wel voorzien hebben van een naam is het idee nog nieuw voor de ontwikkelaar. Remedy heeft al her en der wat hints en Easter Eggs in hun games getoond en daarmee gesuggereerd dat deze allemaal in één universum plaatsvinden.

“Langzaam, geduldig, achter de schermen, hebben we plannen en plannen gemaakt om dit te realiseren”, aldus creatief directeur Sam Lake. “Ik ben absoluut verheugd je te kunnen vertellen dat nu de tijd is gekomen om de eerste concrete stap op deze weg te zetten, namelijk Remedy Connected Universe tot stand brengen.”

“De AWE-uitbreiding is het eerste officiële Remedy Connected Universe-crossover-evenement, waardoor meer Alan Wake-kennis onder controle komt,” voegde hij eraan toe.

Lake bevestigt in hetzelfde bericht dat Remedy aan een nieuwe game werkt in hetzelfde universum, maar ging verder niet in op details. Remedy werkt daarentegen aan meerdere games die door Epic Games worden uitgegeven. Een daarvan is een AAA game en de andere schijnt een ‘wat kleinere’ game te zijn.

Of de nieuwe game uit het Remedy Connected Universe daar bij hoort, is niet duidelijk. Zodra we hier meer over horen, laten we je het uiteraard weten!