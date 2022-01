Remake Star Wars: Knights of the Old Republic mogelijk in 2023

Een remake Star Wars: Knights of the Old Republic moet in 2023 verschijnen. Althans: zo klinkt het in de wandelgangen.



Het gerucht is afkomstig van Bespin Bulletin. Een ingewijde die eerder ook correcte details voorspelde over Battlefront 2 en Squadrons. Bulletin meldt verder dat het vervolg op Fallen Order nog voor de remake zal verschijnen. Lego Star Wars: The Skywalker Saga staat volgens Bulletin gepland staat voor april / mei 2022. Lees hier zijn bericht.