Releasedatum van Godfall bekendgemaakt

Uitgever Gearbox heeft aangegeven via Twitter dat Godfall op 12 november uit zal worden gebracht op PC. Een week later, 19 november, zal de game verschijnen op de PlayStation 5.

In de Tweet wordt ook duidelijk aangegeven dat het spel op de PC via de Epic Games Store zal worden aangeboden, dus voorlopig kunnen we nog geen release voor Steam verwachten. Wat ook opvallend is dat Godfall pas een week later wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, gelijktijdig met de europese release van de next-gen console. Dit maakt Godfall één van de launch titels, al is het uiteraard geen exclusive.

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store! ⚔ Pre-order now on PC: https://t.co/qSVjzI0Rqj#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/kFwAhBf0cl — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) September 16, 2020

Godfall is een aankomende hack ‘n slash game van Gearbox, onder andere de ontwikkelaar van Gears of War. Bekijk hier de laatste trailer!