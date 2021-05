Releasedatum van Final Fantasy XIV: Endwalker bekendgemaakt

Square Enix heeft tijdens de Final Fantasy XIV Fanfest niet alleen de releasedatum van Endwalker – de aankomende uitbreiding – bekendgemaakt, maar ook een hoop nieuwe beelden ervan getoond.

De Endwalker uitbreiding voegt een hoop nieuwe content toe aan de Final Fantasy MMO. Zo is er een nieuwe DPS Job genaamd de Reaper – die met een zeis vecht, hoe gaaf is dat! – en komt de Sage erbij, een Healer-Job. Niet alleen dat, er komt ook een nieuw ras genaamd de Viera. Je zal nog wel even wat geduld moeten hebben voor Endwalker, aangezien deze pas op 23 november van dit jaar wordt uitgegeven.

Als je de volledige trailer wil zien, bekijk dan de video op deze pagina!