Sci-fi actiegame Dolmen is al lange tijd in ontwikkeling, sinds 2018 om precies zijn. Gelukkig is er nu eindelijk een releasedatum van verschenen.

De datum werd gedeeld middels onderstaande trailer. Vanaf 20 mei kunnen we de planeet Revion Prime verkennen om speciale kristallen te verzamelen. Zoals de trailer doet vermoeden zullen er ook co-op en multiplayer-elementen in de game zitten.

Het spel zal uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.