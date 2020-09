Releasedatum, prijs, nieuwe God of War en meer PlayStation 5 games getoond

Sony heeft zojuist de PlayStation 5 Showcase gehouden. Tijdens deze show heeft de platformhouder de releasedatum en prijs van de PlayStation 5 aangekondigd, maar ook God of War Ragnarok en nog veel meer!

Zoals verwacht kondigde Sony dan eindelijk de releasedatum en prijs van de PlayStation 5 aan. De console komt op 12 november naar onder andere de VS, maar wij zullen een weekje langer moeten wachten, namelijk tot 19 november. De console gaat met diskdrive gaat overigens 499 euro kosten en zonder is 100 euro goedkoper.

Een kleine verrassing waar vele stiekem op gehoopt hadden, was de teaser van de nieuwe God of War. Vermoedelijk krijgt deze de subtitel Ragnarok, maar dat is niet bekend. Wel is er onthuld dat de game volgend jaar in de winkels zal liggen.

Ook werd er even doodleuk aangekondigd dat Final Fantasy XVI als console exclusive naar de PlayStation 5 komt. Ook pc-eigenaren kunnen de game verwachten, waarvan de eerste trailer werd getoond.

Demon’s Souls komt volgend jaar naar de PlayStation 5 en na de onthulling konden de fans niet wachten op gameplay. Die kregen we vandaag dan ook en hoe vet ziet dat er uit? Check snel deze link!

Dat Avalanche en Warner Bros bezig waren met een nieuwe Harry Potter game was niet echt een geheim meer. De game liet echter wat langer op zich wachten vanwege het afgelasten van de E3. Vandaag werd dan eindelijk Hogwarts Legacy onthuld.

Er werd echter nog veel meer getoond, namelijk: