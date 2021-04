Releasedatum nieuwe maps Rebel inc. Escalation onthuld

Rebel Inc. Escalation is een diepgaande politieke/militaire strategie spel van de makers van Plaque In. en deze game is vandaag voorzien van een releasedatum.

In Rebel Inc. Escalation is de taak aan jou om een land te heropbouwen na een oorlog die alles in het land heeft verwoest. Er zijn verschillende gouverneurs die elk hun eigen specialiteiten hebben. Ook zijn er verschillende maps met allerlei speciale events die ontwikkeld zijn voor die specifieke map. Zo hebben de ontwikkelaars ervoor gezorgd dat het spel opnieuw speelbaar is.

Ndemic Creations, de ontwikkelaars waren van plan om eind maart de nieuwe map uit te brengen. Dit is niet gelukt en de releasedatum moest vervolgens verschoven worden naar 15 april. Er is niet veel bekend over de nieuwe map. Maar wat we al wel weten is dat deze map opium velden bevat. Waarschijnlijk is het aan de speler zelf om deze opium velden te verwoesten of te gebruiken als een extra inkomstenbron. Dit heeft dan ook effect op de boeren die de opium velden ook als hun enige inkomstenbron hebben.

Hoe deze map precies in werking zal gaan is nog niet bekend. Maar als we kijken naar de 2 andere ‘speciale’ maps die Ndemic Creations heeft uitgebracht voor Rebel Inc. Escalation. Kunnen we er toch nog vanuit gaan dat Ndemic Creations in ieder geval met iets creatiefs zal komen.