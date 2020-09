Releasedatum Amnesia: Rebirth is angstig nabij

Frictional Games verbaasde vriend en vijand met de onthulling van Amnesia: Rebirth, een sequel op een game uit 2010. Vandaag verbaast de ontwikkelaar ons weer met de releasedatum.

De ontwikkelaar weet ons namelijk te verrassen, aangezien er eigenlijk al een tijdje stil was rondom de game, maar nu weten we dus wanneer we al met de game aan de slag kunnen. Op 20 oktober zal de game namelijk verschijnen voor de PlayStation 4 en pc voor de prijs van €24,99.

De releasedatum werd onthuld middels een trailer die ook gloednieuwe gameplay van Amnesia: Rebirth bevat. Deze trailer kun je hieronder bewonderen.