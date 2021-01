Releasedata PS5-games stiekem uit CES 2021 trailer gehaald

Sony gaf tijdens CES 2021 een trailer vrij die een verborgen boodschap bevatte. Echter lijkt het erop dat deze boodschap eigenlijk niet voor iedereen bedoeld was.

De trailer bevatte namelijk een lijstje met releasedata (periode) voor de diverse PlayStation 5-games die erin werden getoond. Zo zagen we daarin dat Pragmata is uitgesteld naar 2023, Project Athia (van Square Enix) in januari 2022 verschijnt, Stray (oktober 2021), Kena: Bridge of Spirits (maart 2021), Solar Ash (juni 2021), Little Devil Inside (juli 2021) and Ghostwire Tokyo (oktober 2021). Ook Horizon: Forbidden West en Ratchet & Clank stonden daarbij, maar die worden nog steeds ergens dit jaar verwacht.

Het lijkt er dus op dat het niet de bedoeling was dat deze data onthuld mochten worden, aangezien Sony deze inmiddels weer uit de trailer hebben verwijderd. Wellicht was het een lijstje met doelen die Sony had samengesteld, maar het nog zeker is dat deze data gehaald kunnen worden.