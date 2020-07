Release Call of Duty: Black Ops gelekt door zak Doritos

Het ziet er naar uit dat een zak Doritos de eerste aanwijzing van de release datum heeft gelekt van de nieuwe Call of Duty: Black Ops.

Naast de releasedatum heeft de zak Doritos Chilli Heatwave ook de naam verklapt. De game, waarvan al bekend was dat deze tijdens de koude oorlog gaat afspelen, gaat (niet verrassend) Cold War heten. Op de zak is ook het logo te zien.

Het nieuws is bekend gemaakt door de populaire Call of Duty website charlieINTEL. Hieronder kan je de Tweet bekijken.

BREAKING: Call of Duty: Black Ops Cold War logo leaked via Doritos promotional material (via @ModernWarzone) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj — Call of Duty News (@charlieINTEL) July 26, 2020

Zoals je kunt zien eindigt Doritos Double XP in januari 2021, dus dit betekent dat deze nog vóór het einde van 2020 uitkomt.

Hierna is er een tweede Tweet gedeeld met een afbeelding en deze kan je hieronder checken.

Op de tweede afbeelding is te lezen dat de promotie deal op 5 oktober 2020 begint. Dat zou betekenen dat de nieuwe Black Ops kort daarna lanceert. Zo kwam afgelopen jaar Modern Warfare uit op 25 oktober, welke enkele weken daarvoor zijn eigen Doritos reclame campagne voerden. Het is zeer aannemelijk dat het met de Call of Duty van dit jaar hetzelfde zal lopen.

Hoe je het wend of keert het ziet er naar uit dat Call of Duty: Black Ops Cold War in oktober uit komt. Kijken jullie er naar uit? Laat het weten bij de reacties!