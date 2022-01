Reis naar een verbluffende nieuwe wereld van The Elder Scrolls

Aan de overkant van een uitgestrekte zee wacht in 2022 het nieuwste avontuur voor The Elder Scrolls Online. Het komende jaar kunnen Elder Scrolls fans over heel de wereld uitkijken naar de introductie van een nog nooit eerder vertoonde wereld en een verhaal dat nog verteld moet worden.

Om meer te weten te komen over de spannende reis die je te wachten staat in ons nieuwste jaarlange verhaal, stem je op 27 januari 2022 om 21:00 uur af op Twitch. Dan onthult Bethesda een nog nooit eerder vertoonde wereld, verhalen en cultuur van The Elder Scrolls Online.