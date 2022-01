Regisseur Driveclub gaat dit jaar een nieuwe game aankondigen

Driveclub-regisseur Paul Rustchynsky laat weten dit jaar een nieuwe game te zullen aankondigen.

Paul Rustchynsky werkte bij Evolution Studios, dat enkele jaren geleden werd opgeheven, maar heeft sinds vorig jaar een studio dat deel uitmaakt van Avalanche Studios Group Liverpool. Op Twitter geeft hij te kennen dat het om een gloednieuw IP gaat en dus geen Driveclub sequel of vervolg op Motorstorm/ Onrush zal worden.

In 2021 we (Avalanche Studios Group) opened a new studio in Liverpool, an exciting moment for me having achieved one of my career goals

In 2022 we'll get to announce the game we've been working on for the past year pic.twitter.com/fh5gLNayJm

