Redout 2 aangekondigd; verschijnt in 2022

De futuristische racegame vormt een vervolg op het in 2016 verschenen Redout. De game wordt uitgegeven door Saber Interactive en ontwikkelt door 34BigThings. De lancering staat vooralsnog gepland in 2022.

Redout 2 is sterk geïnspireerd op games als F-Zero en WipEout. Net zoals in die laatstgenoemde titels, racen ook spelers in een futuristische setting rondom de aarde. Spelers krijgen een uitgebreide carrièremodus met daarin 26 raceparcoursen. Die zijn tevens achterstevoren te spelen. Daarnaast zijn er nog diverse modi te vinden in de game en bevat Redout 2 online multiplayer tot twaalf spelers.

Het futuristische Redout 2 verschijnt voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam en Epic Games Store. Hieronder de aankondigingstrailer.