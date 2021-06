Redfall volgens LinkedIn-pagina al vier jaar in ontwikkeling

Redfall was een van de verrassingen tijdens Microsoft en Bethesda’s E3 persconferentie. Het blijkt dat de game al langer in ontwikkeling is dan we eigenlijk vanuit gingen.

De co-op shooter van Arkane Shooter toonde eigenlijk alleen een cinematics en het was ook ergens verrassend om te horen dat de game volgend jaar al zal verschijnen. Nu blijkt volgens de LinkedIn-pagina van een van de ontwikkelaars dat de game al sinds 2017 in ontwikkeling is.

Redfall has been in development since Prey: Moon Crash was shipped. pic.twitter.com/kdQlRpM3Hy — Timur222 (@bogorad222) June 25, 2021

Het lijkt erop dat de game in augustus 2018 al in pre-productie ging, dus het kan ook zijn dat ze alleen nog bezig waren om de game bij de uitgever te pitchen. Echter werkt de studio dus al enige tijd aan Redfall. Wat vinden jullie van deze game? Laat het ons weten in de reacties!