Red Dead Redemption krijgt mogelijk een remaster

Voor degene die de prequel van Red Dead Redemption 2 nooit gespeeld heeft, is er wellicht goed nieuws op komst. Volgens de wel bekende wandelgangen werkt Rockstar aan een remaster van Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption is overigens al het derde deel in de Red Dead-serie. De serie begon namelijk als Red Dead Revolver dat oorspronkelijk door Angel Studios werd ontwikkeld voor uitgever Capcom. Later werd deze studio overgenomen door Rockstar Games en omgetoverd tot Rockstar San Diego. In 2003 trok Capcom echter de stekker uit het project, maar kreeg Rockstar uiteindelijk de rechten in handen.

De eerste game werd overigens niet zo positief ontvangen als Redemption dat in 2010 voor de PlayStation 3 en Xbox 360 verscheen. Van deze game zou dan ook een remaster in ontwikkeling zijn. Het gerucht komt overigens van een Franse YouTube-pagina en zijn nog niet bevestigd door Rockstar. De remaster zou vergelijkbaar zijn met de recent onthulde GTA: The Trilogy – the Definitive Edition.

Overigens maakt dezelfde YouTuber melding van een wat problematische ontwikkelschema van GTA 6. Deze zou namelijk oorspronkelijk al in 2020 onthuld moeten worden. Echter zou de ontwikkelaar opnieuw zijn begonnen met de ontwikkeling en deze zou niet bepaald soepel verlopen. Zoals altijd willen we jullie erop wijzen dat je vooralsnog de zout bij de hand moeten houden.