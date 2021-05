Red Dead Redemption 2 VR mod is nu verkrijgbaar

De maker van de VR mod voor GTA 5 heeft hetzelfde kunstje ook voor Red Dead Redemption 2 geflikt.

Luke Ross heeft namelijk een VR mod voor Red Dead Redemption 2 gemaakt en deze is nu verkrijgbaar.

Je kunt de mod krijgen via de Patreon van Ross en deze geeft je de mogelijkheid om de hele game in first of third person in VR te spelen. Je zult echter wel moeten betalen voor de mod door de maker op Patreon te steunen. Dit kost een tientje per maand, maar zo lang je dit doet, krijg je ook gratis alle updates voor de mod. De reden voor een betaalde versie is volgens de maker simpel, namelijk: hij doet dit ook als een uit de hand gelopen hobby en doet dit niet full-time.

Voor VR-liefhebbers heeft Ross meer in petto, want hij is van plan om games als Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn en Assassin’s Creed Valhalla ook van een dergelijke mod te voorzien.