Red Dead Online viert de Standalone versie met geschenken en meer

De introductieprijs van €4,99 voor de standalone versie van Red Dead Online eindigt op 15 februari en om de enorme respons op de game te vieren, zal een speciale bundel van cadeaus en kortingen iedereen verwelkomen die Red Dead Online voor die datum speelt, of het nu via de standalone versie of een volledige versie van Red Dead Redemption 2 is.

Deze week staat spelers ook dubbel XP te wachten in de Featured Hardcore Series, Trader bonussen, tijdelijk terugkerende Kleding en meer.

De belangrijkste details uit de update van vandaag zijn:

• Een speciale bundel geschenken voor alle spelers die voor 15 februari inloggen: Rewards voor een gratis Paard (onder Rank 40), een gratis Stable Slot, 5.000 Club XP, 2 gratis Ability Cards, een gratis Coat, een gratis Hat (Rank 15 en lager), een gratis Shirt (Rank 15 en lager), en een gratis Fast Travel Voucher, plus High Velocity Ammo voor alle gun types, Horse Reviver, en een assortiment van geselecteerde Tonics en andere verbruiksartikelen

• Dubbel XP in de Featured Hardcore Series van deze week: Head for the Hills

• Tijdelijk terugkerende kleding: De Morning Tailcoat, Charro Jacket, Benbow Jacket, Concho Pants, Manteca Hat, Cossack Hat, Woodland Gloves, Calhoun Boots, en het Ortega Vest

• Inlogbonussen voor Traders: Een Reward voor 25 gratis Trader Goods, 50% meer RDO$ bij alle Trader Sell Missions, plus het voltooien van twee Sell Missions levert een Aanbieding op van 40% korting op een Established of Distinguished Trader Role Item

• Speciale Kortingen tot 15 December: 50% korting op elk Wapen, 40% korting op elk Non-Role Pamphlet van een Fence, en 30% korting op alles van Wilderness Outfitters

• Extra Kortingen: 5 Gold Bars korting op de Butcher’s Table, 100% korting op de kosten voor het verplaatsen van een kamp, 40% korting op kampthema’s, Camp Dogs, Camp Flags, Cripps’ Outfits, en de Hunting Wagon, Medium en Large Delivery Wagons, plus 30% korting op alle Work Horses en Rifles

• Voortdurende Prime Gaming-voordelen: Spelers die verbinding maken met Prime Gaming ontvangen Rewards voor een gratis Bounty Hunter License, een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery, Aanbiedingen voor 50% korting op de LeMat Revolver, een Poncho naar keuze, en een gratis Off-Hand Holster, plus 100x High Velocity en 100x Explosive Revolver Cartridges

Check voor de volledige details van de wekelijkse update even de Newswire!