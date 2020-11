Red Dead Online vanaf 1 december als standalone game te koop

Rockstar heeft laten weten dat je binnenkort Read Dead Online kunt spelen zonder daar Red Dead Redemption 2 voor hoeft aan te schaffen.

Je zult de multiplayer van Red Dead Redemption 2 in de PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store en Steam aanschaffen. Deze krijgt ook een introductieprijs van €4,99 (tot 15 februari) en daarna kost het je €19,99.

De standalone versie van Red Dead Online kost je overigens 123GB aan ruimte en het is mogelijk om Red Dead Redemption 2: Story modus apart aan te schaffen.

Voor Red Dead Online heb je overigens wel een PlayStation Plus en/ of Xbox Live Gold-abonnement nodig om te kunnen spelen. Daarnaast zijn de PlayStation 4 en Xbox One versies ook speelbaar op de next-gen consoles via backwards compatibility.